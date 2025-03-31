Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

«Починаємо виробляти інтелект». Який наступний стрибок у ШІ? Виступ керівника Nvidia AI Technology Centre Саймона Сі на AI Day від Forbes Ukraine

Таїса Мельник
Таїса Мельник
Forbes

4 хв читання

нові тренди в ШІ /Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Який наступний стрибок у ШІ? Основне з виступу керівника Nvidia AI Technology Centre Саймона Сі на AI Day Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

08:06 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 08:06

Розвиток штучного інтелекту переходить у фазу агентного ШІ, що здатний діяти або приймати рішення автономно, сказав керівник Nvidia AI Technology Centre Саймон Сі, виступаючи на AI Day від Forbes Ukraine 28 березня. Куди рухається технологія?

Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.

Від 49 грн на місяць!

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні