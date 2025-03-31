«Починаємо виробляти інтелект». Який наступний стрибок у ШІ? Виступ керівника Nvidia AI Technology Centre Саймона Сі на AI Day від Forbes Ukraine

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Розвиток штучного інтелекту переходить у фазу агентного ШІ, що здатний діяти або приймати рішення автономно, сказав керівник Nvidia AI Technology Centre Саймон Сі, виступаючи на AI Day від Forbes Ukraine 28 березня. Куди рухається технологія?
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