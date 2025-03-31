«Начинаем производить интеллект». Какой следующий скачок в ИИ? Выступление руководителя Nvidia AI Technology Centre Саймона Си на AI Day от Forbes Ukraine

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Развитие искусственного интеллекта переходит в фазу агентного ИИ, способного действовать или принимать решения автономно, сказал руководитель Nvidia AI Technology Centre Саймон Си, выступая на AI Day от Forbes Ukraine 28 марта. Куда двигается технология?
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