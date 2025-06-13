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«Прибуток ділять між собою». «Київстар» запустив акцію на купівлю книг в Yakaboo до кінця року. Навіщо йому це партнерство і що отримає книжковий ритейлер

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

акції Київстар, знижки на книги Yakaboo /колаж Forbes Ukraine

У застосунку «Мій Київстар» 5,6 млн користувачів, свідчить звіт оператора за перший квартал 2025-го Фото колаж Forbes Ukraine

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Найбільший мобільний оператор України «Київстар» запустив найдовшу акцію у партнерстві з книжковим онлайн-ритейлером Yakaboo. Компанія пропонує своїм абонентам знижки на книги до кінця 2025 року. Промокоди отримають користувачі застосунку «Мій Київстар». Навіщо це партнерство лідерам своїх ринків?

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

«Київстар» пропонує абонентам 12% знижки щомісяця на книги в Yakaboo до кінця 2025-го. Отримати промокод можна лише в додатку «Мій Київстар», свідчить СМС-повідомлення оператора.  

Це найдовша акція «Київстару» з Yakaboo. У вересні 2024 року на місяць діяв промокод на 10% для користувачів «Київстар ТБ», у серпні аналогічна акція була для користувачів «Мій Київстар».   

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