Крупнейший мобильный оператор Украины «Киевстар» запустил самую продолжительную акцию в партнерстве с книжным онлайн-ритейлером Yakaboo. Компания предлагает своим абонентам скидки на книги до конца 2025 года. Промокоды получат пользователи приложения «Мой Киевстар». Зачем это партнерство лидерам своих рынков?

«Киевстар» предлагает абонентам ежемесячно 12% скидки на книги в Yakaboo до конца 2025-го. Получить промокод можно только в приложении «Мой Киевстар», свидетельствует СМС-сообщение оператора.

Это самая продолжительная акция «Киевстара» с Yakaboo. В сентябре 2024 года на месяц действовал промокод на 10% для пользователей «Киевстар ТВ», в августе аналогичная акция была для пользователей «Мой Киевстар».