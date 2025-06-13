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«Прибыль делят между собой». «Киевстар» запустил акцию на покупку книг в Yakaboo до конца года. Зачем ему это партнерство и что получит книжный ритейлер

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

акції Київстар, знижки на книги Yakaboo /колаж Forbes Ukraine

У приложения «Мой Киевстар» 5,6 млн пользователей, свидетельствует отчет оператора за первый квартал 2025-го. Фото колаж Forbes Ukraine

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Крупнейший мобильный оператор Украины «Киевстар» запустил самую продолжительную акцию в партнерстве с книжным онлайн-ритейлером Yakaboo. Компания предлагает своим абонентам скидки на книги до конца 2025 года. Промокоды получат пользователи приложения «Мой Киевстар». Зачем это партнерство лидерам своих рынков?

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«Киевстар» предлагает абонентам ежемесячно 12% скидки на книги в Yakaboo до конца 2025-го. Получить промокод можно только в приложении «Мой Киевстар», свидетельствует СМС-сообщение оператора.

Это самая продолжительная акция «Киевстара» с Yakaboo. В сентябре 2024 года на месяц действовал промокод на 10% для пользователей «Киевстар ТВ», в августе аналогичная акция была для пользователей «Мой Киевстар».

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