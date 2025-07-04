Сервіс з доставки ліків Liki24 залучив $9 млн від інвесторів з України, Чехії та Казахстану. Отримані кошти команда витратить на розширення в Євросоюзі. Після болісного виходу з Польщі у 2022-му засновник Антон Авринський розробив обережну стратегію виходу на нові країни: тестова присутність, аналітика, потім масштабування. Як працює його стратегія?

Український маркетплейс для замовлення й доставки ліків Liki24 отримав оцінку близько $50 млн, каже співрозмовник, предметно знайомий з діяльністю компанії. Він попросив не вказувати свого імені та посади у цій статті через чутливість теми та відсутність повноважень коментувати її. Таку оцінку стартап отримав після залучення $9 млн інвестицій, про що компанія оголосила 3 липня. Засновник Liki24 Антон Авринський оцінку не коментує.

Це найбільша інвестиційний раунд для українського стартапу з початку 2025 року. Для Liki24 це Series A – раунд фінансування, коли стартап вже має перевірену бізнес-модель і залучає капітал для масштабування. Сукупна сума інвестицій Liki24 з 2017-го сягнула близько $16 млн.