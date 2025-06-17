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«Спростить залучення військових». Forbes Ukraine дізнався, що до команди Brave1 приєднається підрозділ Next із Держспецзв’язку. Що це змінює 

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

2 хв читання

Мінцифри, Держспецзв’язку, Brave1 /Наталія Кравчук

У листопаді 2024 року Держспецзв’язку вивели з-під контролю Мінцифри й передали в підпорядкування Кабміну Фото Наталія Кравчук

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До оборонного кластера Brave1 може приєднатися підрозділ Next, який і раніше тісно співпрацював з Мінцифрою. Долучення військової компоненти до Brave1, імовірно, принаймні частково поверне очільнику Мінцифри Михайлу Федорову військовий напрям, вважають співрозмовники Forbes Ukraine у структурах оборони. Що це за підрозділ?

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Новий відділ із 300 військових в оборонному кластері Brave1, який планує створити Мінцифри, сформують із бійців підрозділу Next Держспецзвʼязку. Вони тестують нову зброю на фронті.

Про це Forbes Ukraine повідомили два обізнані чиновники в Мінстратегпромі та Міноборони й засновник великого виробника FPV-дронів, який співпрацює з кластером. Вони спілкувалися анонімно через чутливість питання. 

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