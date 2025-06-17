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К оборонному кластеру Brave1 может присоединиться подразделение Next, которое и раньше тесно сотрудничало с Минцифрой. Присоединение военной компоненты к Brave1, вероятно, частично вернет главе Минцифры Михаилу Федорову военное направление, считают собеседники Forbes Ukraine в структурах обороны. Что это за подразделение?
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Новый отдел из 300 военных в оборонном кластере Brave1, который планирует создать Минцифры, будет сформирован из бойцов подразделения Next Госспецсвязи. Они тестируют новое оружие на фронте.
Об этом Forbes Ukraine сообщили два осведомленных чиновника в Минстратегпроме и Минобороны и основатель крупного производителя FPV-дронов, который сотрудничает с кластером. Они общались анонимно из-за чувствительности вопроса.
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