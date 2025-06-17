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«Упростит привлечение военных». Forbes Ukraine узнал, что к команде Brave1 присоединится подраздел Next из Госспецсвязи. Что это меняет

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

2 хв читання

Мінцифри, Держспецзв’язку, Brave1 /Наталья Кравчук

В ноябре 2024 года Госспецсвязи вывели из-под контроля Минцифры и передали в подчинение Кабмину Фото Наталья Кравчук

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К оборонному кластеру Brave1 может присоединиться подразделение Next, которое и раньше тесно сотрудничало с Минцифрой. Присоединение военной компоненты к Brave1, вероятно, частично вернет главе Минцифры Михаилу Федорову военное направление, считают собеседники Forbes Ukraine в структурах обороны. Что это за подразделение?

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Новый отдел из 300 военных в оборонном кластере Brave1, который планирует создать Минцифры, будет сформирован из бойцов подразделения Next Госспецсвязи. Они тестируют новое оружие на фронте.

Об этом Forbes Ukraine сообщили два осведомленных чиновника в Минстратегпроме и Минобороны и основатель крупного производителя FPV-дронов, который сотрудничает с кластером. Они общались анонимно из-за чувствительности вопроса.

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