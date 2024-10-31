Полювання на єдинорогів. В Україні починає працювати комʼюніті підприємців Endeavor, до якого входять топи Glovo, Amazon, LinkedIn та інших глобальних компаній. Що це дасть українському бізнесу

Еndeavor, організація, що майже 30 років допомагає компаніям ставати єдинорогами, починає працювати в Україні. Які можливості відкриваються для українських підприємців?

У жовтні 2024-го Україна стала 46-ю країною, де запрацювала міжнародна некомерційна організація Еndeavor. Вона допомагає зростати перспективним компаніям у країнах, що розвиваються.

Endeavor – це мережа з 2600 підприємців, чий сумарний дохід минулого року сягнув $67 млрд. «Ми віримо, що високоефективні підприємці трансформують економіки», – каже старша віцепрезидентка з глобальної експансії Еndeavor Джоанна Гарріс. Чим організація корисна українським бізнесменам?