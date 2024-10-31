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Полювання на єдинорогів. В Україні починає працювати комʼюніті підприємців Endeavor, до якого входять топи Glovo, Amazon, LinkedIn та інших глобальних компаній. Що це дасть українському бізнесу

Любов Петрушко /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Любов Петрушко
Forbes

5 хв читання

Фото: Еndeavor. Зліва направо: Маріанна Бонекі, співзасновниця Dnipro VC, Андрій Логвін, співзасновник Kasta.ua, Антон Аврінський, співзасновник Liki24.com, Анна Шувалова, принципал Horizon Capital.

Фото: Еndeavor. Зліва направо: Маріанна Бонекі, співзасновниця Dnipro VC, Андрій Логвін, співзасновник Kasta.ua, Антон Аврінський, співзасновник Liki24.com, Анна Шувалова, принципал Horizon Capital.

Еndeavor, організація, що майже 30 років допомагає компаніям ставати єдинорогами, починає працювати в Україні. Які можливості відкриваються для українських підприємців?

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У жовтні 2024-го Україна стала 46-ю країною, де запрацювала міжнародна некомерційна організація Еndeavor. Вона допомагає зростати перспективним компаніям у країнах, що розвиваються.

Endeavor – це мережа з 2600 підприємців, чий сумарний дохід минулого року сягнув $67 млрд. «Ми віримо, що високоефективні підприємці трансформують економіки», – каже старша віцепрезидентка з глобальної експансії Еndeavor Джоанна Гарріс. Чим організація корисна українським бізнесменам?

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В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

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