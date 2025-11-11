Перші фінансові показники Uklon, ріст доходів від цифрових сервісів на понад 500% і 10,9 млрд виторгу від мобільного зв’язку. Перший квартальний звіт Kyivstar після лістингу компанії на біржі Nasdaq. Ключові висновки зі звіту компанії.

Цифровий оператор Kyivstar Group опублікував звіт за третій квартал 2025 року, де вперше розкрив фінансові результати сервісу онлайн-виклику авто Uklon та детальніше розписав доходи від своїх цифрових активів. Попри шестикратне зростання доходів компанії від цифрових активів, ключовий виторг Kyivstar продовжує генерувати телеком-бізнес.

Загальний виторг Kyivstar Group виріс на 20,9% до 12,3 млрд грн у третьому кварталі, йдеться у звіті. EBITDA виросла на 21,5% до 7,1 млрд грн. Операційний прибуток групи зріс на 15,1% – до 4,7 млрд грн. Маржа EBITDA склала 57,6%.