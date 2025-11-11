Найбільший український оператор зв’язку «Київстар» у третьому кварталі 2025 року отримав прибуток EBITDA на рівні 7,1 млрд грн, що на 21,5% більше ніж у третьому кварталі 2024 року, а у доларах зростання становило 20,4% – до $171 млн. Про це йдеться у квартальному звіті Kyivstar Group Ltd.
Деталі
- Загальний виторг зріс на 20,9% рік до року – до 12,3 млрд грн ($297 млн). Показник EBITDA піднявся на 21,5% – до 7,1 млрд грн ($171 млн), що забезпечило маржу на рівні 57,6%.
- Скоригований чистий прибуток становив $73 млн, тоді як із урахуванням одноразових витрат, пов’язаних із лістингом акцій на Nasdaq, компанія зафіксувала збиток $89 млн.
- Виторг від цифрових сервісів зріс на 531% – до 1,46 млрд грн ($35 млн) і вже формує 11,9% загального виторгу. Стрімке зростання пов’язане з консолідацією сервісу Uklon, який «Київстар» придбав у квітні.
- Завдяки цьому мультиплей-аудиторія компанії збільшилася на 24,8% – до 6,6 млн користувачів, а кількість активних користувачів цифрових сервісів – на 49,4%, до 13,5 млн.
- Інтеграція Uklon додала $24,7 млн виторгу, $9,1 млн EBITDA та $6,7 млн прибутку за квартал. Платформа демонструє стабільне зростання обсягів поїздок і рівня цифрової взаємодії з користувачами.
- «Київстар» очікує зростання виторгу за підсумками року на 24–27% у гривневому вимірі та на 20–23% у доларовому. EBITDA має зрости на 23–26% у гривні та на 19–22% у доларах.
- «Київстар» залишається лідером телеком-ринку України та швидко розвиває цифрову екосистему. Цифрові сервіси вже формують майже 12% виторгу компанії. Наше зростання – це результат інвестицій у технології, надійність мережі та нові можливості для українців», – зазначив Олександр Комаров, CEO «Київстар».
Контекст
«Київстар» став першою українською компанією, що розмістила акції на біржі Nasdaq у серпні цього року. У третьому кварталі компанія також провела перші в Україні тести мережі Starlink Direct to Cell і розпочала роботу над національною великою мовною моделлю (LLM) у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації.
Станом на 31 грудня 2024 року «Київстар», що входить до Kyivstar Group, обслуговує 23 млн мобільних абонентів та 1,1 млн користувачів фіксованого інтернету. Компанія працює у сферах мобільного та фіксованого зв’язку, 4G, хмарних сервісів, цифрового телебачення та кібербезпеки. VEON та «Київстар» планують інвестувати $1 млрд в Україну протягом 2023–2027 років.
