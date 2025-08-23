Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Лідерство
Дата

Forbes Digital

Або зростаєш, або віддаєш частку ринку. Тисячі великих компаній в Україні залежать від рішень власників живуть як «застарілі стартапи». Чому це шкодить їх бізнесу

Ігор Гут /з особистого архіву
Ігор Гут
Контриб’ютор Forbes

3 хв читання

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:15 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:15

Багато підприємців відмовляються від зростання, і їхні компанії старіють, так і не подорослішавши. Чому це відбувається і як цього уникнути? Розповідає співзасновник шведсько-українського бізнес-акселератора DYB Ігор Гут.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

В Україні існує феномен: тисячі компаній, яким уже по 20-25 років, досі мають вигляд та управляються як стартапи. Малі, залежні від засновників, хаотичні в ухваленні рішень. Вони не виросли. Не масштабувалися. Не еволюціонували. Не стали системами. Їхні продукти — як вічні прототипи, а плани — чернетки.

Водночас за довге життя культура цих компаній втратила енергію та натхнення стартапів. Простою мовою — вони застаріли, так і не подорослішавши. Це не просто затримка в розвитку, а системна деформація.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні