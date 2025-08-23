Багато підприємців відмовляються від зростання, і їхні компанії старіють, так і не подорослішавши. Чому це відбувається і як цього уникнути? Розповідає співзасновник шведсько-українського бізнес-акселератора DYB Ігор Гут.

В Україні існує феномен: тисячі компаній, яким уже по 20-25 років, досі мають вигляд та управляються як стартапи. Малі, залежні від засновників, хаотичні в ухваленні рішень. Вони не виросли. Не масштабувалися. Не еволюціонували. Не стали системами. Їхні продукти — як вічні прототипи, а плани — чернетки.

Водночас за довге життя культура цих компаній втратила енергію та натхнення стартапів. Простою мовою — вони застаріли, так і не подорослішавши. Це не просто затримка в розвитку, а системна деформація.