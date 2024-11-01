«Логістика стала мистецтвом». СЕО WOG Андрій Пивоварський про конкуренцію на ринку пального, вплив мобілізації та стратегію апокаліптичного сценарію

WOG під керівництвом Андрія Пивоварського зростає швидше за більшість конкурентів. Які рішення дають змогу нарощувати оберти

Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

Від початку повномасштабного вторгнення WOG під керівництвом Андрія Пивоварського збільшила частку на роздрібному ринку пального на 4 в.п., до 14%, проте продовжує залишатися другою за розмірами компанією на паливному ринку.