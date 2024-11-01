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«Логістика стала мистецтвом». СЕО WOG Андрій Пивоварський про конкуренцію на ринку пального, вплив мобілізації та стратегію апокаліптичного сценарію

Марина Тупчієнко
Марина Тупчієнко
Forbes
Роман Бондар
Роман Бондар
Контриб’ютор Forbes

5 хв читання

WOG Андрій Пивоварський /Антон Забєльський для Forbes Ukraine

СЕО WOG Андрій Пивоварський Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

WOG під керівництвом Андрія Пивоварського зростає швидше за більшість конкурентів. Які рішення дають змогу нарощувати оберти

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Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

Від початку повномасштабного вторгнення WOG під керівництвом Андрія Пивоварського збільшила частку на роздрібному ринку пального на 4 в.п., до 14%, проте продовжує залишатися другою за розмірами компанією на паливному ринку.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

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