«Логистика стала искусством». СЕО WOG Андрей Пивоварский о конкуренции на рынке горючего, влиянии мобилизации и стратегии апокалиптического сценария

Этот материал – часть спецвыпуска журнала Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»: «портреты» 303 СЕО ведущих компаний Украины в 33 отраслях экономики, или основательный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.

С начала полномасштабного вторжения WOG под руководством Андрея Пивоварского увеличила долю на розничном рынке горючего на 4 п.п., до 14%, однако продолжает оставаться второй по размерам компанией на топливном рынке.