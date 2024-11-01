«Логистика стала искусством». СЕО WOG Андрей Пивоварский о конкуренции на рынке горючего, влиянии мобилизации и стратегии апокалиптического сценария

WOG под руководством Андрея Пивоварского растет быстрее, чем большинство конкурентов. Какие решения позволяют наращивать обороты
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С начала полномасштабного вторжения WOG под руководством Андрея Пивоварского увеличила долю на розничном рынке горючего на 4 п.п., до 14%, однако продолжает оставаться второй по размерам компанией на топливном рынке.
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