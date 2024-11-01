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«Логистика стала искусством». СЕО WOG Андрей Пивоварский о конкуренции на рынке горючего, влиянии мобилизации и стратегии апокалиптического сценария

Марина Тупчиенко
Марина Тупчиенко
Forbes
Роман Бондарь
Роман Бондарь
Контрибьютор Forbes

5 хв читання

WOG Андрій Пивоварський /Антон Забельский для Forbes Ukraine

СЕО WOG Андрей Пивоварский Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

WOG под руководством Андрея Пивоварского растет быстрее, чем большинство конкурентов. Какие решения позволяют наращивать обороты

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Этот материал – часть спецвыпуска журнала Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»: «портреты» 303 СЕО ведущих компаний Украины в 33 отраслях экономики, или основательный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.

С начала полномасштабного вторжения WOG под руководством Андрея Пивоварского увеличила долю на розничном рынке горючего на 4 п.п., до 14%, однако продолжает оставаться второй по размерам компанией на топливном рынке.

Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

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