Акція «Полювання на лимони» , яку Monobank провів у середині жовтня, збільшила аудиторію співзасновника банку Олега Гороховського на 600 000 підписників лише в Telegram. Щоб утримати фоловерів, підприємець пообіцяв регулярні розіграші і менше публікацій. Чи спрацює ця стратегія та який потенціал зростання у каналу?

«Не знаю жодного комунікаційника або маркетолога, який би не досліджував цей кейс», – каже про «Полювання на лимони» Олександра Погоріла, засновниця агенції стратегічних комунікацій UAgency.

Щоб відзначити досягнення у 10 млн клієнтів, 16 жовтня Monobank запустив у застосунку гру. Задача – шукати віртуальні лимони, у переліку призів – iPhone, авто, поїздка до Діснейленду та мільйон гривень. Акція залучила понад 2 млн людей за добу і спричинила буст продажів через маркетплейс monomarket.