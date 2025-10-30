Підписка від 49 грн
600 000 підписників за 25 млн грн. Засновник Monobank Олег Гороховський майже став мільйонником у Telegram. Як утримати аудиторію, що прийшла з «лимонів»?

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

3 хв читання

Олег Гороховський, Telegram, розіграші /колаж Анастасія Савеленко

Засновник Monobank Олег Гороховський майже став мільйонником у Telegram. Який потенціал у його каналу? Фото колаж Анастасія Савеленко

Акція «Полювання на лимони», яку Monobank провів у середині жовтня, збільшила аудиторію співзасновника банку Олега Гороховського на 600 000 підписників лише в Telegram. Щоб утримати фоловерів, підприємець пообіцяв регулярні розіграші і менше публікацій. Чи спрацює ця стратегія та який потенціал зростання у каналу?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

«Не знаю жодного комунікаційника або маркетолога, який би не досліджував цей кейс», – каже про «Полювання на лимони» Олександра Погоріла, засновниця агенції стратегічних комунікацій UAgency.

Щоб відзначити досягнення у 10 млн клієнтів, 16 жовтня Monobank запустив у застосунку гру. Задача – шукати віртуальні лимони, у переліку призів – iPhone, авто, поїздка до Діснейленду та мільйон гривень. Акція залучила понад 2 млн людей за добу і спричинила буст продажів через маркетплейс monomarket.

