Акция «Охота за лимонами» , которую Monobank провел в середине октября, увеличила аудиторию соучредителя банка Олега Гороховского на 600 000 подписчиков только в Telegram. Чтобы удержать фолловеров, предприниматель пообещал регулярные розыгрыши и меньше публикаций. Сработает ли эта стратегия и каков потенциал роста у канала?

«Не знаю ни одного коммуникационщика или маркетолога, который бы не исследовал этот кейс», – говорит об «Охоте за лимонами» Александра Погорила, основатель агентства стратегических коммуникаций UAgency.

Чтобы отметить достижения в 10 млн клиентов, 16 октября Monobank запустил в приложении игру. Задача – искать виртуальные лимоны, в перечне призов – iPhone, авто, поездка в Диснейленд и миллион гривен. Акция привлекла более 2 млн человек в сутки и повлекла за собой буст продаж через маркетплейс monomarket.