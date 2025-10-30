Forbes Digital підписка
600 000 подписчиков за 25 млн грн. Основатель Monobank Олег Гороховский почти стал миллионником в Telegram. Как удержать пришедшую из «лимонов» аудиторию?

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

3 хв читання

Олег Гороховський, Telegram, розіграші /коллаж Анастасия Савеленко

Основатель Monobank Олег Гороховский почти стал миллионником в Telegram. Каков потенциал у его канала? Фото коллаж Анастасия Савеленко

Акция «Охота за лимонами», которую Monobank провел в середине октября, увеличила аудиторию соучредителя банка Олега Гороховского на 600 000 подписчиков только в Telegram. Чтобы удержать фолловеров, предприниматель пообещал регулярные розыгрыши и меньше публикаций. Сработает ли эта стратегия и каков потенциал роста у канала?

«Не знаю ни одного коммуникационщика или маркетолога, который бы не исследовал этот кейс», – говорит об «Охоте за лимонами» Александра Погорила, основатель агентства стратегических коммуникаций UAgency.

Чтобы отметить достижения в 10 млн клиентов, 16 октября Monobank запустил в приложении игру. Задача – искать виртуальные лимоны, в перечне призов – iPhone, авто, поездка в Диснейленд и миллион гривен. Акция привлекла более 2 млн человек в сутки и повлекла за собой буст продаж через маркетплейс monomarket.

