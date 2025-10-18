Підписка від 49 грн
«Продажі злетіли». Мільйони користувачів monobank та його маркетплейсу шукають віртуальні лимони, система – перевантажена. Який результат для бізнесу?

Вероніка Нановська
Вероніка Нановська
Forbes

3 хв читання

Monobank досяг позначки у 10 млн клієнтів і 16 жовтня запустив у своєму застосунку гру «Полювання на лимони» /ілюстрація Вероніка Нановська

Monobank досяг позначки у 10 млн клієнтів і 16 жовтня запустив у своєму застосунку гру «Полювання на лимони». Учасники шукають віртуальні цитрусові, щоб виграти техніку або бонуси. Акція залучила понад 2 мільйони учасників за добу й спричинила проблеми з платежами. А також спричинила буст продажів через інший проєкт mono – маркетплейс monomarket.

Коли «лимон» у monobank зʼявився на розетці Ajax Socket Black у каталозі MOYO, продажі цього товару злетіли, каже CMO MOYO Максим Левченко. За кілька годин попит на розетки, павербанки та зарядні станції зріс на десятки відсотків: гра від monobank Lemon Game вплинула не лише на емоції користувачів, а й на показники партнерів маркетплейсу market by mono.

Як виявилось зрештою – стимулювати користувачів купувати товари на маркетплейсі, запущеному минулої осені, ймовірно, було основною ідеєю кампанії. Для участі у розіграші головного призу – авто BMW 3 Series – потрібно було придбати товар у market by mono вартістю від 1000 до 3000 грн.

