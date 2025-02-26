Apple виправляє помилку в функції перетворення голосу в текст, яка замінює «расист» на «Трамп»

Apple пообіцяла швидко виправити помилку в функції перетворення голосу в текст, через яку слова з літерою «р» (наприклад, «расист») ненадомого замінювалися на «Трамп». Помилка стала вірусною завдяки TikTok. Компанія пояснила, що проблема виникла через фонетичну схожість слів у моделі розпізнавання мовлення, пише FT 26 лютого.
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Деталі
- Користувачі соцмереж масово публікували відео з помилкою, а ультраправий коментатор Алекс Джонс назвав це «підсвідомим програмуванням». Видання підтвердило, що «Трамп» з’являвся і для інших слів із «р». До обіду вівторка відео в TikTok зібрали сотні тисяч лайків.
- «Ми знаємо про проблему з моделлю розпізнавання мовлення, яка забезпечує функцію диктування, і сьогодні випускаємо виправлення», – заявила Apple напередодні.
- Компанія заявила, що помилка виникла через те, що моделі розпізнавання мовлення пропонували слова з певним «фонетичним збігом»: у цьому випадку слово «Трамп» з’являлося, коли користувачі диктували слова з приголосною «р».
Контекст
Помилка сталася наступного дня після того, як Apple оголосила про інвестиції $500 млрд на наступні чотири роки – крок, який вважають спробою налагодити зв’язки з адміністрацією Трампа.
Apple прагне скористатися напругою з Китаєм і неприязню Трампа до європейських регуляторів, які штрафують техгігантів. Гендиректор Тім Кук давно підтримує контакт із Трампом і був помітним на його інавгурації.
Того ж дня акціонери відхилили пропозицію консерваторів скасувати політику різноманітності, справедливості та інклюзії (DEI). Кук заявив, що Apple залишиться вірною своїм принципам, хоч і може адаптуватися до правового ландшафту.
Останнім часом у Apple частішають програмні збої. Минулого місяця прибрали функцію узагальнення новин через дезінформацію. Нова система «Apple Intelligence» із функціями ШІ отримала неоднозначні відгуки, але має підтримати продажі iPhone.
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