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Трамп планує продавати «золоті картки» для отримання громадянства США за $5 млн

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп оголосив про запуск програми продажу «золотих карток» для заможних іноземців вартістю $5 млн. Ці картки надаватимуть право на проживання і роботу в Сполучених Штатах та полегшать процес отримання громадянства. Про це пише CNN 25 лютого.

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Деталі 

  • «У нас є грін-карти, а це буде «золота картка». Ми встановимо ціну приблизно в $5 млн. Вона надасть усі переваги грін-карти та стане шляхом до громадянства. Заможні люди приїжджатимуть до нас і купуватимуть її», – пояснив Трамп. 
  • За його словами, продаж «золотих карток» стартує приблизно через два тижні, і він прогнозує, що їх купуватимуть мільйонами. На запитання журналістів про можливість продажу таких карток російським олігархам президент відповів: «Так, можливо. Я знаю кількох російських олігархів – вони дуже приємні люди».
  • Міністр торгівлі Говард Лутнік зазначив, що нова ініціатива може замінити чинну програму EB-5, яка дозволяє іноземним інвесторам отримувати грін-карти через вкладення в американські проєкти та створення робочих місць. 

Контекст 

Програма EB-5, створена Конгресом США у 1990 році, спрямована на стимулювання економічного розвитку шляхом залучення іноземних інвестицій. Вона надає інвесторам та їхнім сімʼям можливість отримати статус постійного резидента США за умови інвестування значних коштів в економіку країни та створення нових робочих місць. 

Мінімальний розмір інвестицій становить $1 050 000 або $800 000 у депресивні регіони. Кошти мають сприяти створенню або збереженню щонайменше 10 робочих місць для громадян США, а їхнє походження повинно бути підтверджено законними джерелами. Головний заявник може включити в заявку подружжя та дітей до 21 року, які також отримують статус постійних резидентів.

Програма стикалася з численними випадками шахрайства. Наприклад, шахраї можуть створювати неіснуючі або фальшиві інвестиційні проєкти, щоб залучити кошти від іноземних інвесторів, які бажають отримати візу EB-5. Є непоодинокі випадки, коли некваліфіковані або нечесні посередники (агенти, юристи) беруть завищені комісії за «допомогу» в оформленні EB-5, не надаючи реальних послуг, або навіть привласнювати частину інвестиційних коштів.

Водночас програма має значну підтримку від обох партій у штатах, таких як Нью-Йорк, які отримали вигоду від її впровадження. За програмою EB-5, кожна країна може отримати не більше 7% від щорічної квоти в 10 000 віз, що призводить до тривалих затримок для країн із великою кількістю заявників, зокрема Китаю. У 2022 році Конгрес продовжив дію програми на п’ять років, посиливши критерії для її учасників.

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