Зарплатні очікування жінок на 25% нижчі, ніж у чоловіків. Чому так і що з цим робити? П'ять висновків і шість графіків з дослідження Robota.ua

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Розрив у зарплатних очікуваннях чоловіків і жінок виріс на 8% з початку повномасштабного вторгнення, свідчить дослідження компанії Robota.ua. Одна з причин – дефіцит чоловіків на ринку праці, зазначив СЕО Robota.ua Валерій Решетняк на форумі Forbes Woman, що відбувся в Києві 20 лютого. В яких сферах розрив найбільший і як його скоротити?
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Середні очікування жінок – на $140 менші, ніж у чоловіків
Жінки в середньому просять на 25% менші зарплати, ніж чоловіки, повідомив СЕО Robota.ua Валерій Решетняк на форумі Forbes Woman. Компанія проаналізувала дані понад мільйона шукачів роботи, які відгукувалися на вакансії або оновлювали резюме впродовж року.
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