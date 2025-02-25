Зарплатні очікування жінок на 25% нижчі, ніж у чоловіків. Чому так і що з цим робити? П'ять висновків і шість графіків з дослідження Robota.ua

Розрив у зарплатних очікуваннях чоловіків і жінок виріс на 8% з початку повномасштабного вторгнення, свідчить дослідження компанії Robota.ua. Одна з причин – дефіцит чоловіків на ринку праці, зазначив СЕО Robota.ua Валерій Решетняк на форумі Forbes Woman, що відбувся в Києві 20 лютого. В яких сферах розрив найбільший і як його скоротити?