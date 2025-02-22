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«Сказати, що жінці в бізнесі нелегко – нічого не сказати». Ексгендиректорка «Смарт-Холдинг» Юлія Кірʼянова – про свій шлях від секретарки у банку до СЕО групи компаній

Юлія Кірʼянова
Юлія Кірʼянова
Контриб’ютор Forbes

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З 1996 до 2005 року Юлія Кірʼянова будувала кар’єру в ING Bank в Україні. Пізніше обіймала керівні посади в холдингах DCH та СКМ. З приходу в 2021 році в «Смарт-Холдинг» – одну з найбільших промислово-інвестиційних груп України – зробила повну операційно-фінансову реструктуризацію бізнесу й вивела збитковий портфель у плюс. Яким був шлях Кірʼянової у великому бізнесі? Forbes Ukraine переказує її виступ на форумі Forbes Woman, що відбувся 20 лютого в Києві.

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Великий бізнес – моє покликання. Чи знала я це у свої 17 років? Звичайно, ні. Так сталося, що 27 років тому мій перший життєвий виклик і перша перемога привели мене у банківський сектор. Саме там я навчилася створювати системні стратегії й робити трансформації у великих компаніях від задуму до результату.

Від моєї першої роботи до цього виступу пройшло 10019 днів. У цих днях – мої виклики, принципи та підходи, які по-різному проявлялися впродовж карʼєри.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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