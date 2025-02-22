Шлях до миру. Угода між Україною та США про надра буксує. LIVE 🔴

США розпочали консультації з Україною та Європою, а також провели переговори з Росією в Саудівській Аравії, однак без участі Києва. Це викликало напругу між головними союзниками. Президент Володимир Зеленський наголошує на потребі справедливого миру та повноцінної участі України в усіх домовленостях. У відповідь президент Дональд Трамп розкритикував Київ та посилив медійний тиск на Зеленського, наполягаючи на підписанні угоди про надра, яка, за словами Зеленського, не враховує реальних гарантій безпеки і потребує доопрацювання. Forbes Ukraine веде хроніку подій навколо переговорів. 22 лютого.
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- Україна 22 лютого розглядала нову версію угоди про використання природних ресурсів, яку відхилила раніше. Проєкт угоди виявився жорсткішим, ніж перший варіант, пише The New York Times із посиланням на джерела.
- Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це він написав у Х. «Узгодили нашу військову взаємодію, спільні кроки та заходи на наступний тиждень, який буде дуже активним», – повідомив Зеленський. Стармер наступного тижня зустрінеться у США з президентом Дональдом Трампом для обговорення російської війни проти України.
- Президент Володимир Зеленський не готовий схвалити мінеральну угоду зі США, оскільки Україна бачить «низку проблемних питань» у проєкті, пише Sky News із посиланням на джерело.
- Друга зустріч представників Росії та США запланована на найближчі два тижні, сказав росЗМІ заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, цитує Reuters. Зустріч пройде в третій країні, конкретне місце поки що узгоджується, Рябков не уточнив, хто саме буде присутній з російської чи американської сторони. За його словами, по обидва боки існує «принципова домовленість» провести консультації для опрацювання «всього блоку так званих подразників». «Сьогодні ми стикаємося з двома паралельними, але, звісно, певною мірою політично взаємоповʼязаними треками: одна – українські справи, інша – двостороння», – сказав він.
- «Діалог зі стратегічної стабільності та контролю над озброєннями можливий, коли ми побачимо видимі зрушення на краще в американській політиці», — додав він. Він також сказав, що США та Росія могли б обговорити Близький Схід.
- Основними причинами війни в Україні є бажання РФ «знищити українську націю та українську державність», заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х. «Основними причинами цієї війни є заперечення Путіним права України на існування та його бажання знищити нашу націю – мета геноциду, яку підтримують росіяни. Тому Росія почала цю війну, чинить безчинства, намагається силою змінити кордони. Тож так, давайте усунемо основні причини», – написав він.
- Євросоюз готується передати Україні пакет військової допомоги на €20 млрд, пише Politico із посилалням на трьох дипломатів ЄС. До нього увійдуть артилерійські боєприпаси, системи ППО, високоточні ракети, безпілотники та інше озброєння. Узгодити питання планують вже наступного тижня.
- Велика Британія оголосить новий пакет військової допомоги Україні 24 лютого, пише The Telegraph. Очікується, що Міністерство закордонних справ також оприлюднить великий пакет санкцій проти Росії. Міністерство внутрішніх справ розпочне боротьбу з російськими «брудними грошима», згідно з одним урядовим джерелом. Зазначається, що олігархи, які підтримують Путіна, можуть стати обʼєктом переслідувань.
- Деякі в Уайтхоллі описали пакет заходів як «повний потрійний удар», покликаний наголосити на підтримці Британією Києва. Остаточні деталі досі розроблялися у пʼятницю ввечері.
- США пропонують власний проєкт резолюції Організації Обʼєднаних Націй з нагоди третьої річниці вторгнення Росії до України, повідомляє Державний департамент США 21 лютого. Раніше Україна та її європейські союзники запропонували власний текст, який планували представити 24 лютого на Генеральній Асамблеї.
- Президент Дональд Трамп визнав, що Росія справді вторглася в Україну і заявив, що Київ незабаром підпише зі США угоду про корисні копалини в рамках зусиль щодо припинення війни. Він також відповів на запитання про участь у параді в РФ 9 травня. Останні заяви Трампа – читайте тут.
- Переговірники від США розглядають можливість відключення України від системи Starlink, якщо Україна не погодиться на їхні умови, пише Reuters з посиланням на джерела. За даними співрозмовників агентства, американці тиснуть на Київ, вимагаючи доступу до українських корисних копалин.
- Президент Володимир Зеленський вже 22 лютого може підписати угоду про видобуток корисних копалин із США, пише WSJ із посиланням на джерела. Велику роль в узгодженні умов угоди відіграв спецпредставник США Кіт Келлог, який налагодив довірливі стосунки із Зеленським під час візиту до Києва, сказав співрозмовник, близький до уряду України.
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