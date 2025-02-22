Шлях до миру. Угода між Україною та США про надра буксує. LIVE 🔴

США розпочали консультації з Україною та Європою, а також провели переговори з Росією в Саудівській Аравії, однак без участі Києва. Це викликало напругу між головними союзниками. Президент Володимир Зеленський наголошує на потребі справедливого миру та повноцінної участі України в усіх домовленостях. У відповідь президент Дональд Трамп розкритикував Київ та посилив медійний тиск на Зеленського, наполягаючи на підписанні угоди про надра, яка, за словами Зеленського, не враховує реальних гарантій безпеки і потребує доопрацювання. Forbes Ukraine веде хроніку подій навколо переговорів. 22 лютого.