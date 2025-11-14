Прослухати матеріал
Творче обʼєднання гумористів Stadium Family більш ніж із 260 000 підписників у YouTube зупинило роботу. Його співвласник Тимур Міндіч, якому належить 75% компанії та 50% «Кварталу 95», є фігурантом кримінальної справи про корупцію в енергетичній сфері. Що буде з проєктом далі?
12 листопада творче обʼєднання Stadium Family повідомило, що зупиняє роботу через скандал зі співвласником каналу Тимуром Міндічем. Підсанкційний бізнесмен, якому належать 75% компанії, фігурує у справі НАБУ та САП про виведення грошей із державного «Енергоатома» майже на $100 млн.
«Ми завжди займалися виробництвом розважального контенту, не політичного, тому ці події не мають жодного відношення до жодного з резидентів, сценаристів та технічної групи каналу», – йдеться у зверненні колективу.
