Гумористичний YouTube-канал Stadium Family закрився через підозру співвласника у корупції. 75% компанії належить Міндічу. Що буде з проєктом далі?

Анастасія Плис
Forbes

3 хв читання

Stadium Family зупиняє роботу через підозру співвласника Тимура Міндіча у корупції /колаж Анастасія Савеленко

На 13 листопада 2025 року 225 відео на YouTube-каналі Stadium Family набрали 49 млн переглядів, свідчать дані Social Blade. Фото колаж Анастасія Савеленко

Творче обʼєднання гумористів Stadium Family більш ніж із 260 000 підписників у YouTube зупинило роботу. Його співвласник Тимур Міндіч, якому належить 75% компанії та 50% «Кварталу 95», є фігурантом кримінальної справи про корупцію в енергетичній сфері. Що буде з проєктом далі?

12 листопада творче обʼєднання Stadium Family повідомило, що зупиняє роботу через скандал зі співвласником каналу Тимуром Міндічем. Підсанкційний бізнесмен, якому належать 75% компанії, фігурує у справі НАБУ та САП про виведення грошей із державного «Енергоатома» майже на $100 млн. 

«Ми завжди займалися виробництвом розважального контенту, не політичного, тому ці події не мають жодного відношення до жодного з резидентів, сценаристів та технічної групи каналу», – йдеться у зверненні колективу. 

