Юмористический YouTube-канал Stadium Family закрылся из-за подозрения совладельца в коррупции. 75% компании принадлежит Миндичу. Что будет с проектом дальше?

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

3 хв читання

Stadium Family зупиняє роботу через підозру співвласника Тимура Міндіча у корупції /коллаж Анастасия Савеленко

На 13 ноября 2025 года 225 видео на YouTube-канале Stadium Family набрали 49 млн просмотров, свидетельствуют данные Social Blade. Фото коллаж Анастасия Савеленко

Творческое объединение юмористов Stadium Family более чем с 260 000 подписчиков в YouTube приостановило работу. Его совладелец Тимур Миндич, которому принадлежит 75% компании и 50% «Квартала 95», является фигурантом уголовного дела о коррупции в энергетической сфере. Что будет с проектом дальше?

12 ноября творческое объединение Stadium Family сообщило, что приостанавливает работу из-за скандала с совладельцем канала Тимуром Миндичем. Подсанкционный бизнесмен, которому принадлежат 75% компании, фигурирует в деле НАБУ и САП о выводе денег из государственного «Энергоатома» почти на $100 млн.

«Мы всегда занимались производством развлекательного контента, не политического, поэтому эти события не имеют никакого отношения ни к одному из резидентов, сценаристов и технической группы канала», – говорится в обращении коллектива.

