Творческое объединение юмористов Stadium Family более чем с 260 000 подписчиков в YouTube приостановило работу. Его совладелец Тимур Миндич, которому принадлежит 75% компании и 50% «Квартала 95», является фигурантом уголовного дела о коррупции в энергетической сфере. Что будет с проектом дальше?
12 ноября творческое объединение Stadium Family сообщило, что приостанавливает работу из-за скандала с совладельцем канала Тимуром Миндичем. Подсанкционный бизнесмен, которому принадлежат 75% компании, фигурирует в деле НАБУ и САП о выводе денег из государственного «Энергоатома» почти на $100 млн.
«Мы всегда занимались производством развлекательного контента, не политического, поэтому эти события не имеют никакого отношения ни к одному из резидентов, сценаристов и технической группы канала», – говорится в обращении коллектива.
