Український гумористичний проєкт Stadium Family припиняє тимчасово роботу після висунення підозри співвласнику у корупційній схемі в енергетиці. Про це йдеться в повідомленні проєкту в соціальних мережах 12 листопада. Прізвище співвласника в заяві не називають. За даними YouControl, Тимур Міндіч є одним з двох співзасновників ТОВ «Стедіум фемілі» із часткою у 75%.

Деталі

«Хочемо поговорити з вами про ситуацію, яка сталася зі співвласником нашого каналу. Ми займалися завжди виробництвом розважального контенту, не політичного, тому ці події не мають жодного відношення до жодного з резидентів, сценаристів та технічної групи каналу. Наразі ми припиняємо роботу свого каналу на невизначений час», – йдеться в повідомленні.

Stadium Family виробляє гумористичний контент на YouTube, включаючи стендап, скетчі та шоу на кшталт Stadium Night. Проєкти збирають мільйони переглядів. Найпопулярніші формати каналу включають шоу «Ставки», «Шпигун», «Батли» та «Розряд», де українські зірки та публічні особи беруть участь у розважальних іграх. Серед резидентів – Іван Кухарчук, Анастасія Ткаченко, Єфим (Фіма) Константиновський, Володимир Мартинець, Андрій Рибак, Владислав Стеблівський, Вікторія Навольнєва, Дмитро Зелінський, Олександр Степаненко, Ігор Ласточкін.

За даними YouControl, Міндіч є одним з двох співзасновників ТОВ «Стедіум фемілі». Бізнесмен володіє 75% компанії, тоді як решта 25% належить коміку «Вечірнього Кварталу» Володимиру Мартинцю. Виторг за 2024 рік склав 14,4 млн грн.

Контекст

Як повідомила УП з посиланням на джерела в правоохоронних органах, вранці 10 листопада детективи НАБУ провели обшуки в бізнесмена Тимура Міндіча – співвласника студії «Квартал 95». Слідчі дії також відбулися в міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики.

У межах розслідування НАБУ оприлюднило уривки аудіозаписів, що можуть свідчити про ймовірну корупцію в енергетиці. За версією слідства, в «Енергоатомі» діяла схема «шлагбаум»: постачальників примушували віддавати 10–15% від суми контрактів як «відкат». У разі відмови платежі блокували або контрагента виключали з реєстру.

У справі фігурують заступник керівника Фонду держмайна та колишній правоохоронець, які, за даними НАБУ, через зв’язки в Міненерго та «Енергоатомі» впливали на призначення, тендери й розподіл коштів.

11 листопада НАБУ оголосило підозру сімом особам, затримані п’ятеро фігурантів справи.