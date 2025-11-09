Підписка від 49 грн
Використовуйте метафори й повторюйте пройдене. Як навчатися з ШІ – і не стати ледачим? Інтервʼю з дослідницею навчання Барбарою Оклі

Тома Міроненко
Тома Міроненко
Forbes

8 хв читання

Дослідниця навчання Барбара Оклі

Дослідниця навчання Барбара Оклі найчастіше використовує ШІ для письма – як розумного спостерігача, який стоїть за плечем і допомагає вдосконалити творчість. Які ще поради з використання ШІ має науковиця?

Гірша памʼять, підвищена вразливість до маніпуляцій і зменшення креативності – одні із ризиків використання ChatGPT за версією дослідників з MIT. Чи значить це, що штучний інтелект гальмує інтелектуальний розвиток? Ні, певна дослідниця навчання Барбара Оклі. Ним просто потрібно вміти користуватись. Ось, як вона це робить

Що робити, коли бракує мотивації вчитись? Попросіть ChatGPT переконати вас, радить науковиця Барбара Оклі, 69 років.

«Скажіть: «Я ненавиджу математику. Не бачу, яке вона має відношення до того, ким я хочу стати — наприклад, художником. Поясни, навіщо мені це?» – і отримаєте цілком переконливу відповідь», – усміхається Оклі.

