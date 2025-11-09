Гірша памʼять, підвищена вразливість до маніпуляцій і зменшення креативності – одні із ризиків використання ChatGPT за версією дослідників з MIT. Чи значить це, що штучний інтелект гальмує інтелектуальний розвиток? Ні, певна дослідниця навчання Барбара Оклі. Ним просто потрібно вміти користуватись. Ось, як вона це робить
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Що робити, коли бракує мотивації вчитись? Попросіть ChatGPT переконати вас, радить науковиця Барбара Оклі, 69 років.
«Скажіть: «Я ненавиджу математику. Не бачу, яке вона має відношення до того, ким я хочу стати — наприклад, художником. Поясни, навіщо мені це?» – і отримаєте цілком переконливу відповідь», – усміхається Оклі.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.