Гірша памʼять, підвищена вразливість до маніпуляцій і зменшення креативності – одні із ризиків використання ChatGPT за версією дослідників з MIT. Чи значить це, що штучний інтелект гальмує інтелектуальний розвиток? Ні, певна дослідниця навчання Барбара Оклі. Ним просто потрібно вміти користуватись. Ось, як вона це робить