Увечері 28 липня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко оголосила про призначення своєї заступниці, Тетяни Бережної, на посаду очільниці Мінкульту. Поки що Бережна – у статусі виконуючої обовʼязки. Призначення відбулося майже через два тижні після оголошення складу нового Кабміну . Чому шукали так довго і зупинились на Бережній?

16 липня 2025-го Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля та всього уряду. Нову главу Кабміну Юлію Свириденко та склад її команди оголосили на наступний день. Єдиний виняток – Мінкульт. Керівне місце в ньому залишалося вакантним майже два тижні.

28 липня Коаліція дієвців культури закликала уряд призначити очільника МКСК. Того самого дня Свириденко оголосила про призначення своєї ексзаступниці Тетяни Бережної тимчасово виконуючою обовʼязки міністра. Її попередник Микола Точицький керував міністерством з 5 вересня 2024 року.