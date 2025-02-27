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жіноче та чоловіче лідерство /Вадим Лазарук для Forbes Ukraine
Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

«Обирайте людей, які вас посилюють». Як жінкам пробити скляну стелю в карʼєрі та реалізувати свій потенціал? Радять психологиня та біологиня

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

5 хв читання

Відмінності між двома жінками можуть бути більші, ніж між середньостатистичними чоловіком і жінкою, каже Ольга Маслова Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Сучасний світ сприяє розвитку чоловічого лідерства, переконана академічна директорка програм із психології KSE Валерія Палій. Рухаючись карʼєрними сходинками, жінки натрапляють на так звану скляну стелю. Чому це відбувається і чи впливає стать на здатність бути лідером?

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Старший партнер консалтингової компанії Korn Ferry Роман Бондар у 2024 році консультував одне з українських міністерств під час пошуку кандидатури на позицію заступника міністра. «Принципово робив фокус, щоб знайти на посаду жінку», – пригадує він.

Більшість претендентів – близько 80% зі 150 людей – справді були жінками. Однак до шорт-листа потрапили винятково чоловіки. «Жінки відмовлялися від участі», – каже Бондар. 

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