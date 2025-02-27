«Выбирайте людей, которые вас усиливают». Как женщинам пробить стеклянный потолок в карьере и реализовать свой потенциал? Советуют психолог и биолог

Современный мир способствует развитию мужского лидерства, убеждена академическая директор программ по психологии KSE Валерия Палий. Двигаясь по карьерной лестнице, женщины натыкаются на так называемый стеклянный потолок. Почему это происходит и влияет ли пол на способность быть лидером?

Старший партнер консалтинговой компании Korn Ferry Роман Бондарь в 2024 году консультировал одно из украинских министерств во время поиска кандидатуры на позицию замминистра. «Принципиально делал фокус, чтобы найти на должность женщину», – вспоминает он.

Большинство претендентов – около 80% из 150 человек – действительно были женщинами. Однако в шорт-лист попали исключительно мужчины. «Женщины отказывались от участия», – говорит Бондарь.