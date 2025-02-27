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«Выбирайте людей, которые вас усиливают». Как женщинам пробить стеклянный потолок в карьере и реализовать свой потенциал? Советуют психолог и биолог

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

5 хв читання

жіноче та чоловіче лідерство /Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Различия между двумя женщинами могут быть больше, чем между среднестатистическими мужчиной и женщиной, говорит Ольга Маслова Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Современный мир способствует развитию мужского лидерства, убеждена академическая директор программ по психологии KSE Валерия Палий. Двигаясь по карьерной лестнице, женщины натыкаются на так называемый стеклянный потолок. Почему это происходит и влияет ли пол на способность быть лидером?

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Старший партнер консалтинговой компании Korn Ferry Роман Бондарь в 2024 году консультировал одно из украинских министерств во время поиска кандидатуры на позицию замминистра. «Принципиально делал фокус, чтобы найти на должность женщину», – вспоминает он.

Большинство претендентов – около 80% из 150 человек – действительно были женщинами. Однако в шорт-лист попали исключительно мужчины. «Женщины отказывались от участия», – говорит Бондарь.

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