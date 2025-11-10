Як отримати золото на одному з найбільших маркетингових конкурсів світу? Поради від Владислава Полонського – СЕО українського агентства Rockets. Growth R&D, яке вже здобуло нагороду Effie, допоможуть розібратися, як перетворити креатив на ефективне бізнес-рішення.

Креативна індустрія має свої бенчмарки, які показують, наскільки добре маркетингова агенція вміє поєднати креативність із бізнес-метриками. Одна з них – професійні конкурси. Є дві ключові хвилі глобальних фестивалів: креативності та ефективності.

Наприклад, якщо Cannes Lions, який проводиться в Каннах з кінця 1940-х, – більше про натхнення та креативні прориви, то Effie Awards з моменту свого заснування у 1968-му, став глобальним стандартом вимірювання ефективності. У кожній країні є свій національний Effie, і паралельно – міжнародний Effie Europe, де змагаються найсильніші маркетингові кейси з усього світу.

В Україні теж триває цей марафон. Агенції змагаються між собою на локальному рівні й паралельно виводять ідеї на європейську сцену. Хоча перемоги даються нелегко, вибороти їх таки можливо. Поки з українських кейсів лише один забрав золото Effie Europe у 2020-му – рекламна кампанія «Santa switched to Bolt» від Rockets.Growth R&D та Bolt. На її підготовку в нас пішло близько трьох місяців і приблизно 199 нервових клітин (так, це взагалі не швидкий, а страшно деталізований процес).

У минулих роках срібло Effie Awards Ukraine також отримували потужні українські агенції як Postmen, Gres Todorchuk, BetterSvit і McCann.

Хотілося б, щоб світ побачив ще більше класних переможних кейсів від українців.

Ось чеклист із порадами, які допомагають підготувати заявку так, аби журі не пройшло повз вашу кампанію.

Синхронізуйте культурний контекст

Журі Effie Awards – це маркетологи з великим досвідом, але вони сприймають проєкти крізь власну людську призму. Особливо на європейському рівні важливо, щоб локальна проблема звучала універсально.

Якщо член журі з Німеччини чи Іспанії після перегляду вашого кейсу скаже: «О, у нас те саме» або «Тепер я краще розумію специфіку Східної Європи», пів справи вже зроблено. Effie любить історії, які зрозумілі не лише вашому ринку.

Спрощуйте. А потім ще раз спрощуйте

На першому турі кожен суддя конкурсу отримує «пачку» з понад 20 заявками. Найгірше, що суддя може подумати: я марную час на цей кейс.

Ваше завдання зробити так, щоб читати було легко. Менше складних конструкцій, більше зрозумілих графіків, чіткі виклик та рішення.

Коли все подано прозоро, журі витрачає час не на «розшифровку» вашого тексту, а на оцінку самої ідеї.

Пам’ятайте: Effie це й креативний конкурс

Звучить несподівано, але це правда. Так, тут оцінюють результати, Але саме ідея є серцем заявки. Вона має чіпляти.

Цифри, ROI, охоплення – все це обгортка, яка допомагає побачити масштаб. Але якщо немає ідеї, яка змусить журі поставити галочку, ніякі цифри не врятують.

Диявол в деталях: заявка має виглядати ідеально

Помилки, хибодруки й нелогічно вибудований текст знецінюють навіть сильний кейс.

Заявка має бути бездоганною у своєму вигляді з читабельними шрифтами, зрозумілими діаграмами (важливо!), чіткою структурою. Це прояв поваги до тих, хто витрачає години на читання вашої роботи.

Сенсаційні результати – це важливо, але нереалістичні перебільшення похоронять заявку

Журі швидко відчуває, коли результат виглядає нереалістично. Якщо ваша заявка справляє враження, що ви занижували KPI, аби потім перевиконати (чи навпаки, прописали шалено нереалістичні результати), – довіри не буде.

Покажіть складність завдання, шлях до рішення і чесні результати. Це не тільки ефектніше, а й додає роботі ваги.

Чому це важливо

Effie – не про «поставити ще одну статуетку на полицю». А про визнання того, що маркетинг працює, що креатив здатний вирішувати бізнес-завдання.

Для українських агентств участь і перемоги в таких конкурсах – шанс заявити про себе на міжнародному ринку, підняти планку якості й довести клієнтам, що інвестиції в комунікації дають реальний ефект.

Український ринок готовий до цього. Ми вже навчилися робити кампанії, які надихають. Але тепер маємо системно доводити, що вони ще й ефективні. І тоді золото Effie стане для України не винятком, а нормою.