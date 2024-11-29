Проєкти для «Нової пошти», ДТЕК та «Галичини». Найефективніші маркетингові кампанії України у 2024 році – премія Effie Awards назвала переможців

Ввечері 29 листопада премія Effie Awards Ukraine визначила найкращі маркетингові кампанії 2024 року. Гран-прі премії забрав проєкт «Запакуй небо – прокачай ППО», розроблений агенцією BetterSvit для компанії «Нова пошта» та благодійного фонду «Повернись живим».

Ключові факти:

Володар гран-прі Effie Awards Ukraine у 2024 році – «Найбільший збір країни для посилення ППО», спільний проєкт «Нової пошти» та благодійного фонду «Повернись живим». Його метою було зібрати 330 млн грн на комплексний звʼязок та рухомі командні пункти для Сил протиповітряної оборони. Збір назвали «Запакуй небо – прокачай ППО». Агенція BetterSvit перетворила коробки, пакети і конверти «Нової пошти» на будинки, у яких живуть українські родини. «Вдалося розповісти про збір кожному українцю та отримати 231 млн медіаконтактів», – йдеться у пості BetterSvit.

Володар гран-прі Effie Awards у 2024 році – «Найбільший збір країни для посилення ППО».

Проєкт «Запакуй небо – прокачай ППО» приніс BetterSvit ще три золоті нагороди Effie Awards Ukraine.

Цьогоріч золото присудили 17 разів. Так, агенція Banda забрала нагороду за проєкт «Новорічна ялинка з полоненими», розроблений для Асоціації родин захисників «Азовсталі», та за рекрутингову кампанію для «Азов» та Work.ua. Ще два «золота» Banda отримала за проєкт «ДТЕК x УСИК. Битва за світло».

Серед інших власників «золота» – агенція Bickerstaff.734 з кампанією для бренду молочних продуктів «Галичина», агенція HyperNormal з комунікаційним дизайном і контентом для вступної кампанії для профтехів та агенція Postmen із колядкою «Мільйон на дрон». Saatchi & Saatchi Ukraine отримала дві золоті премії за проєкт «Мед мінних полів» для Kernel та МЗС.

На Effie Awards Ukraine було присуджено 20 срібних і 33 бронзові нагороди.

У конкурсі було представлено 87 категорій, а до складу журі премії увійшло понад 260 експертів рекламно-комунікаційної індустрії.

Контекст

Світова Effie Awards Ukraine проводиться вже понад 55 років, а в Україні премія проходить 18-й раз. Єдиний рік, коли вона зробила паузу, – 2022-й.

Конкурс проходив у три етапи. На першому журі обрали фіналістів, на другому – визначили власників бронзових, срібних і золотих нагород. На засіданні Grand журі було обрано найефективнішого з найефективніших – переможця Гран-прі.

Генеральний партнер Effie Awards Ukraine у 2024 – «Нова пошта».