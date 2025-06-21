У пʼятницю, 20 червня, креативна агенція Saatchi&Saatchi Ukraine здобула золото на фестивалі «Каннські леви». Першого золотого «лева» в історії України агенції принесла кампанія Minefield Honey: Harvesting Hope – вона перемогла в категорії «Гідна праця та економічне зростання», йдеться на сайті фестивалю.

Ключові факти:

Проєкт Minefield Honey: Harvesting Hope потрапив у три шортлисти цьогорічного фестивалю «Каннські леви». Напередодні, 19 червня, Saatchi&Saatchi Ukraine здобули бронзового «лева» за цю кампанію в категорії «Корпоративна мета і соціальна відповідальність». Minefield Honey: Harvesting Hope також потрапив у шортлист категорії «Титан».

Мinefield Honey: Harvesting Hope – другий етап кампанії Minefield Honey («Мед мінних полів») від Saatchi & Saatchi Ukraine. Його мета – привернути увагу до розмінування українських територій.

«Золото» на Cannes Lions 2025 – сьомий «лев» для Saatchi & Saatchi Ukraine за пʼять років. Загалом «Мед мінних полів» приніс близько 80 металевих нагород, без урахування шортлистів, за підрахунками агенції. У 2024-му ця кампанія зібрала найбільшу кількість нагород на фестивалях, за підрахунками Forbes Ukraine.

За кількістю нагород «Мед мінних полів» – найуспішніший проєкт Saatchi & Saatchi Ukraine, розповідав Forbes Ukraine 19 червня креативний директор агенції Сергій Білошицький. «Це точно найскладніший з усіх наших проєктів, – додав він. – У нього вкладена титанічна робота великої кількості людей, брендів і прихильників».

Раніше, 17 червня, першу «бронзу» на фестивалі для України здобуло шоу «Холостяк» від Starlight Media.

Контекст

«Золото» на «Каннських левах» за проєкт Minefield Honey: Harvesting Hope – перша така нагорода в історії України, повідомляють гендиректор Всеукраїнської рекламної коаліції Максим Лазебник та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У 2005 році золотого «лева» отримував засновник агенції «Кінограф» Віталій Кокошко, однак він здобув нагороду як режисер разом із білоруським рекламним агентством «Кринь». У лютому 2025-го Кокошко загинув на фронті.

«Мед мінних полів» стартував восени 2023 року, коли організатори зібрали першу партію меду. Для цього Kernel надав насіння медоносних трав і поля, які пілоти Dronarium підживили за допомогою дронів. Спілка пасічників України допомогла зібрати мед із вуликів, встановлених на безпечних територіях, а МЗС розповсюдило його серед дипломатів з усього світу. Цей етап приніс понад 175 млн показів і 517 віральних медійних заголовків, за даними Saatchi & Saatchi Ukraine.

Новий врожай зібрали у 2024-му. У проєкті змінили дизайн та упаковку продукту, долучилися партнери в Україні, Німеччині та США. Вони реалізують «Мед мінних полів» і роблять власні лімітовані серії продуктів із його доданням.

Кошти з продажу меду йдуть на забезпечення спеціалістів обладнанням для розмінування полів постраждалих фермерів. У 2022 році в Україні було заміновано понад 139 000 кв. м, або 30% території, за даними МВС України. Наприкінці 2024-го – початку 2025 року площа замінованих полів сягнула 8 млн га, з яких 6 млн га розміщені на окупованих територіях, за даними Saatchi & Saatchi Ukraine. Через заміновані поля економіка зазнає збитків в обсязі $11,2 млрд щороку, йдеться у пресрелізі агенції.