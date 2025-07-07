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500 000 грн за спробу. Креативні агенції відмовляються від участі в безоплатних тендерах за нових клієнтів. Хто і як змінює правила ринку?

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

4 хв читання

Тендери креативних агенцій /колаж Анастасія Решетнік

Креативні агенції втрачають сотні тисяч гривень на безоплатних тендерах. Що вони пропонують натомість? Фото колаж Анастасія Решетнік

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Українські креативні агенції щорічно витрачають у середньому по 3,2 млн грн на участь у тендерах і пітчинги ідей для клієнтів, за підрахунками Європейської асоціації комунікаційних агентств. Для порівняння: виторг одного з лідерів ринку banda у 2024-му – 128 млн грн. Що роблять креативники та їхні потенційні клієнти, щоб не витрачати так багато сил і грошей на спроби?

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Наприкінці 2024 року агенція Bickerstaff.777 оголосила «неправильний» тендер – компанія шукала клієнтів для свого креативу, а не навпаки. Так вирішили підсвітити абсурдність звичних підходів до співпраці з замовником, каже засновник Bickerstaff.777 Ілля Ануфрієнко

За останній рік агенція взяла участь лише у трьох тендерах із понад 50, на які отримала запрошення. Від стандартної взаємодії з потенційними клієнтами майже відійшли агентства ISD Group і Rockets. Growth R&D. Причина – висока ціна спроби. 

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