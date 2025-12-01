Ритейлери стають медіа, диджитал перетворюється на індикатор попиту, а креатив знову стає дефіцитом в епоху однакових ШI-рішень. Що рухає ринок – нові технології чи сценарії «доступного щастя»? І які болі в маркетингу бачать ті, хто щойно забрав нагороди Effie?
«Кількість заявок на премію цього року була рекордна», – каже продюсер проєкту Effie Awards Ukraine і CEO ВРК Максим Лазебник. Більшість – учасники торішніх конкурсів.
Effie Awards Ukraine визначає найбільш ефективні рекламні кампанії України. На премії 2025-го вручили 28 золотих, 37 срібних, 51 бронзову нагороду та Гран-прі. Серед отримувачів золота – Banda agency, Netpeak, Rockets Growth R&D і Gres Todorchuk.
