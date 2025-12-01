Ритейлери стають медіа, диджитал перетворюється на індикатор попиту, а креатив знову стає дефіцитом в епоху однакових ШI-рішень. Що рухає ринок – нові технології чи сценарії «доступного щастя»? І які болі в маркетингу бачать ті, хто щойно забрав нагороди Effie?