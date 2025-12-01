Ритейлеры становятся медиа, диджитал превращается в индикатор спроса, а креатив снова становится дефицитом в эпоху одинаковых ИИ-решений. Что двигает рынок – новые технологии или сценарии «доступного счастья»? И какие боли в маркетинге видят те, кто только что унес награды Effie?