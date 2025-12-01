Ритейлеры становятся медиа, диджитал превращается в индикатор спроса, а креатив снова становится дефицитом в эпоху одинаковых ИИ-решений. Что двигает рынок – новые технологии или сценарии «доступного счастья»? И какие боли в маркетинге видят те, кто только что унес награды Effie?
«Количество заявок на премию в этом году было рекордным», – говорит продюсер проекта Effie Awards Ukraine и CEO ВРК Максим Лазебник. Большинство – участники прошлогодних конкурсов.
Effie Awards Ukraine определяет наиболее эффективные рекламные кампании Украины. На премии 2025-го вручили 28 золотых, 37 серебряных, 51 бронзовую награду и Гран-при. Среди получателей золота – Banda agency, Netpeak, Rockets Growth R&D и Gres Todorchuk.
