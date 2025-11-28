Ввечері 28 листопада Effie Awards Ukraine оголосила переможців 2025 року. Гран-прі премії отримав проєкт «Ветеран-Холостяк: змінюючи сприйняття героїв» телеканалу СТБ та Starlight Creative.
Ключові факти
- Гран-прі Effie Awards Ukraine 2025-го здобув проєкт отримав проєкт «Ветеран-Холостяк: змінюючи сприйняття героїв», створений коамандами телеканалу СТБ та Starlight Creative. «Романтичне реаліті від Starlight Production взялося працювати з темою, яку раніше на українському телебаченні майже не торкалися — повернення ветеранів і ветеранок у мирне життя», зазначають організатори премії. Проєкт зробив цю тему помітною для широкої аудиторії й запропонував більш поважний і людяний погляд на учасників.
- Загалом було вручено 28 золотих, 37 срібних і 51 бронзову нагороду, а також Гран-прі.
- Banda agency отримала найбільше золотих нагород – 12 – за проєкти для ДТЕК, ОККО, «Хартії» та «Сільпо».
- Найбільше золота отримали проєкти для «Сільпо» – 8 нагород для Banda agency за компанію «Найрадісніша частина Великодня», «Свіжій рибі раді не всі», «Реклама зі вчорашнього хлібу» і «Враження, які хочеться купити» та 2 нагороди для агенції Gres Todorchuk за «Зошит незалежності».
- Золото також присудили Saatchi & Saatchi Ukraine та Starcom за проєкт «Мед мінних полів: плекаючи надію» для Kernel та МЗС, агенції BetterSvit та Media First Ukraine за проєкт для компанії Henkel, Фонд імені Іллі Грабара та ГО «Меморіал» за Національну акцію зі вшанування полеглих героїв і YASNO за освітню кампанію в соцмережах.
- Серед інших власників «золота» – BRND WGN за проєкт для WOG, Hypernormal з проєктом для Monomarket, Neatpeak – для Comfy, Rockets – для Bolt, Performics і Starcom – для Karcher. Senat Agency отримав дві золоті премії за проєкт «Біг Тейсті – був один, а стало три» для McDonaldʼs, а Gres Todorchuk із ISD Group – дві золоті премії за проєкт «Unbannable Banner» для фонду «Трибуна Героїв»
- У конкурсній програмі Effie Awards Ukraine цього року було представлено 93 категорії – 40 індустріальних та 53 спеціальні. До складу журі увійшло 290 рекламно-комунікаційної індустрії.
