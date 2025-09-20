Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
07:53 хвилин
Бренд білизни Victoria’s Secret процвітав десятиліттями, досягнувши виторгу в $7,7 млрд у 2015 році. На цьому хороші часи для компанії завершилися. «Дивовижно, що привабливість бренду стільки протрималася», – пишуть авторки книги «Сексуальність на продаж», що у вересні вийшла у видавництві «Книголав». Forbes Ukraine переказує історію злету і падіння бренду в п’яти цікавих фактах із книги
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Компанію зробив успішною другий власник, а засновник не пережив успіху
Бренд Victoria’s Secret заснувало в 1997 році американське подружжя – підприємці Рой і Ґея Реймонди. Це був їхній другий бізнес – першою спільною справою став каталог секс-іграшок Xandria, товари з якого можна було отримувати поштою. Пара вклала частину прибутку від Xandria у відкриття свого першого магазину спідньої білизни Victoria’s Secret в Пало-Альто. Особливістю магазину був дух вікторіанської епохи – антикварні меблі в інтер’єрі, а в асортименті – шовкові нічні сорочки, пояси з підв’язками, мереживні бюстгальтери.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.