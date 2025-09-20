Бренд білизни Victoria’s Secret процвітав десятиліттями, досягнувши виторгу в $7,7 млрд у 2015 році. На цьому хороші часи для компанії завершилися. «Дивовижно, що привабливість бренду стільки протрималася», – пишуть авторки книги «Сексуальність на продаж», що у вересні вийшла у видавництві «Книголав». Forbes Ukraine переказує історію злету і падіння бренду в п’яти цікавих фактах із книги

Компанію зробив успішною другий власник, а засновник не пережив успіху

Бренд Victoria’s Secret заснувало в 1997 році американське подружжя – підприємці Рой і Ґея Реймонди. Це був їхній другий бізнес – першою спільною справою став каталог секс-іграшок Xandria, товари з якого можна було отримувати поштою. Пара вклала частину прибутку від Xandria у відкриття свого першого магазину спідньої білизни Victoria’s Secret в Пало-Альто. Особливістю магазину був дух вікторіанської епохи – антикварні меблі в інтер’єрі, а в асортименті – шовкові нічні сорочки, пояси з підв’язками, мереживні бюстгальтери.