Війна поставила перед медичною системою України надскладне завдання: лікувати небачені раніше травми в безпрецедентному обсязі за нестачі фахівців і грошей. Чого українські медики навчилися в цих умовах? Директор медичного центру «Нейромед» Андрій Пенцак на форумі Forbes Health модерував дискусію з керівниками провідних реабілітаційних центрів Unbroken, Recovery та Superhumans. Ключове з бесіди

Реабілітаційний центр Unbroken за три роки прийняв 24 000 поранених. Це не велика частина всіх пацієнтів Першого територіального медоб’єднання Львова: через найбільшу українську комунальну лікарню щороку проходять 500 000 пацієнтів. Проте саме Unbroken, де вирішують найскладніші кейси, став драйвером інновацій у медзакладі, каже керівниця проєкту Ірина Заславець.

Одна з таких інновацій – мультидисциплінарний підхід, коли хірург, психотерапевт, медсестра та інші фахівці одночасно включаються в роботу з пацієнтом, а не чекають своєї «черги». До аналогічного підходу прийшли в мережі Recovery, каже її керівниця Світлана Гриценко.

Серед головних викликів медичної системи – пошук і розвиток фахівців, які можуть працювати з надскладними травмами. У Recovery медиків навчають не лише хардскілам, а й «м’яким» навичкам: лідерству, протидії вигорянню, побудові стосунків з волонтерами. А рецепт успіху Unbroken, де відділеннями керують вчорашні інтерни, – давати дорогу молодим і амбітним фахівцям.