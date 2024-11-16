«Це дуже дорого». На Центральному вокзалі Києва зʼявиться «Книгарня Є». Коли відкриття та чи зможе найбільша книжкова мережа там заробити

«Книгарня Є» платитиме за оренду площ на Центральному вокзалі Києва, як за магазин на Хрещатику. Скільки треба продавати, щоб вийти в плюс?

У січні 2025 року у третьому залі очікування Центрального вокзалу Києва зʼявиться нова книгарня. В аукціоні «Укрзалізниці» на оренду приміщення площею 102,7 кв м на початку листопада 2024-го перемогла «Книгарня Є». Компанія готова платити за локацію 403 778 грн на місяць. Найвища ставка конкурентів, «Книгарні Сенс», була на 108 000 грн менша.

«Це не маленька сума для нас, – каже pr-менеджерка «Книгарні Є» Анна Могир. – Але ми оцінювали локацію з вектору не лише виторгу, але й сенсів, які змогли в ній побачити».

На момент публікації угоду про оренду ще не підписали. Але у «Книгарні Є» запевняють: це відбудеться. «Ми спілкуємося з «Укрзалізницею» та обговорюємо деталі», – каже Могир.

Що привабило книгарню в цій локації та чи реально на ній заробити?