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«Це дуже дорого». На Центральному вокзалі Києва зʼявиться «Книгарня Є». Коли відкриття та чи зможе найбільша книжкова мережа там заробити

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

3 хв читання

На Центральному вокзалі Києва відкриють Книгарню Є /колаж Анастасія Решетнік

«Книгарня Є» планує відкрити книжковий магазин на Центральному вокзалі Києва у січні 2025 року. Фото колаж Анастасія Решетнік

«Книгарня Є» платитиме за оренду площ на Центральному вокзалі Києва, як за магазин на Хрещатику. Скільки треба продавати, щоб вийти в плюс?

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У січні 2025 року у третьому залі очікування Центрального вокзалу Києва зʼявиться нова книгарня. В аукціоні «Укрзалізниці» на оренду приміщення площею 102,7 кв м на початку листопада 2024-го перемогла «Книгарня Є». Компанія готова платити за локацію 403 778 грн на місяць. Найвища ставка конкурентів, «Книгарні Сенс», була на 108 000 грн менша. 

«Це не маленька сума для нас, – каже pr-менеджерка «Книгарні Є» Анна Могир. – Але ми оцінювали локацію з вектору не лише виторгу, але й сенсів, які змогли в ній побачити». 

На момент публікації угоду про оренду ще не підписали. Але у «Книгарні Є» запевняють: це відбудеться. «Ми спілкуємося з «Укрзалізницею» та обговорюємо деталі», – каже Могир.  

Що привабило книгарню в цій локації та чи реально на ній заробити?

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