«Книгарня Є» відкриється на вокзалі у Києві, мережа перемогла в аукціоні

«Книгарня Є» перемогла в аукціоні з оренди приміщення на Центральному залізничному вокзалі столиці, свідчать дані «Prozorro.Продажі». Загалом за право розміщення книгарні на вокзалі змагалися п’ять учасників.

Ключові факти

Майбутня книгарня займатиме частину приміщення у будівлі головного вокзалу площею 102,7 кв. м.

Початкова ціна оренди становила 166 502 грн. Переможцем аукціону стала «Книгарня Є», яка запропонувала 403 777 грн на місяць.

Участь в аукціоні також взяли книгарня «Сенс» (295 777 грн), «Комакс Сервіс» (275 995 грн), «Видавництво Старого Лева» (239 000 грн) і «Рідіт» (171 995 грн).

Серед вимог до учасників була наявність щонайменше однієї діючої книгарні на території Києва або Київської області та вебсайту, який має доменне ім’я, дотичне до назви книгарні, та не є посадковою сторінкою маркетплейсів.

Ще однією вимогою є погодження з орендодавцем («Укрзалізницею») матеріалів і візуалізації інтер’єру та екстер’єру об’єкта оренди, відповідність обʼєкта оренди принципам інклюзивності.

Переможець має реалізовувати в точці продажу друковані книги із використанням не менше 85% корисної площі об’єкта оренди під такі товари та не більше 15% – для реалізації продовольчої групи товарів, крім підакцизної групи.

Обовʼязковою також є наявність в асортименті друкованої продукції товарів не менше 20 різних видавництв і наявність в асортименті книг не менше 10 артикулів англомовного контенту.

Строк оренди – два роки і 360 днів.

Контекст

«Укрзалізниця» вирішила відновити аукціони з оренди площ на залізничних вокзалах країни. УЗ прагне, щоб на вокзалах країни зʼявилися фудкорти, кав’ярні, книгарні, аптеки, фінансові зони, квіткові крамниці та багато іншого.

«Укрзалізниця» анонсувала появу повноцінної книгарні на Центральному залізничному вокзалі. На локації будуть представлені видання сучасних українських і зарубіжних авторів, світова класика й дитяча література. Книгарня має органічно вписатися в концепцію загальної модернізації простору головного вокзалу країни.

Також на вокзалі у Києві планують відкрити банківське мінівідділення (35 кв. м). Серед запланованих для оренди – площі для розміщення обладнання операторів мобільного зв’язку.