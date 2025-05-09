Українські компанії пропонують працівникам додаткові гроші до зарплати. Як це працює? Кейси Kernel, Zagrava, NovaPay та FlexiPay

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Додаткові гроші до зарплати можуть отримати співробітники українських компаній Kernel та Zagrava. Це допомагає працівникам уникнути мікрокредитів і позик, а бізнесу – зменшити плинність кадрів. Як працюють проєкти та хто ще пропонує подібні послуги?
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