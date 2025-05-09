Українські компанії пропонують працівникам додаткові гроші до зарплати. Як це працює? Кейси Kernel, Zagrava, NovaPay та FlexiPay

Додаткові гроші до зарплати можуть отримати співробітники українських компаній Kernel та Zagrava. Це допомагає працівникам уникнути мікрокредитів і позик, а бізнесу – зменшити плинність кадрів. Як працюють проєкти та хто ще пропонує подібні послуги?