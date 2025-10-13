З 8 жовтня у Львові працює музей VIK Cars, у якому представлені 32 раритетні автівки співзасновника корпорації АТБ Віктора Карачуна . Найдорожчий експонат – спорткар Ferrari Dino 1974 року вартістю майже €400 000. Які ще авто входять до топ-п’ятірки та скільки вони коштують?

Колекція ретрокарів співзасновника корпорації АТБ Віктора Карачуна почалася з «ЗАЗ Ялта». Випущений в 1960-х «Запорожець» Карачуну подарували на день народження. Так у підприємця з’явилося нове хобі – ретроавтівки.

Колекція збиралася роками та була вперше публічно представлена восени 2021-го у музеї Old Cars Gallery в Дніпрі. Тоді вона налічувала 21 автомобіль. «Люди майже не встигли побачити колекцію – почалася війна», – розповідає директорка музею Вікторія Нефьодова.