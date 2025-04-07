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«Польські інвестори пропонували за АТБ $4,5 млрд». Перше інтервʼю співвласника найбільшого ритейлера країни Віктора Карачуна

Катерина Шаповал /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Катерина Шаповал
Forbes

10 хв читання

Віктор Карачун АТБ /Олег Самойленко для Forbes Ukraine

Віктор Карачун у своєму кабінеті Фото Олег Самойленко для Forbes Ukraine

Співвласник АТБ Віктор Карачун у своєму першому інтерв’ю розказав Forbes Ukraine, від чого АТБ отримує головний дохід, чому конфліктував із виробником Coca-Cola, як налагодив систему розрахунку з постачальниками та хто з трьох акціонерів є старшим партнером у групі

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