Співвласник АТБ Віктор Карачун у своєму першому інтерв’ю розказав Forbes Ukraine, від чого АТБ отримує головний дохід, чому конфліктував із виробником Coca-Cola, як налагодив систему розрахунку з постачальниками та хто з трьох акціонерів є старшим партнером у групі
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