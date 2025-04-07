Співвласник АТБ Віктор Карачун у своєму першому інтерв’ю розказав Forbes Ukraine, від чого АТБ отримує головний дохід, чому конфліктував із виробником Coca-Cola, як налагодив систему розрахунку з постачальниками та хто з трьох акціонерів є старшим партнером у групі