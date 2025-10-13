Прослухати матеріал
07:14 хвилин
С 8 октября во Львове работает музей VIK Cars, в котором представлены 32 раритетных автомобиля соучредителя корпорации АТБ Виктора Карачуна. Самый дорогой экспонат – спорткар Ferrari Dino 1974 года стоимостью почти €400 000. Какие еще авто входят в топ-пятерку и сколько они стоят?
Коллекция ретрокаров соучредителя корпорации АТБ Виктора Карачуна началась с «ЗАЗ Ялта». Выпущенный в 1960-х «Запорожец» Карачуну подарили на день рождения. Так у предпринимателя появилось новое хобби – ретроавтомобили.
Коллекция собиралась годами и впервые была публично представлена осенью 2021-го в музее Old Cars Gallery в Днепре. Тогда она насчитывала 21 автомобиль. «Люди почти не успели увидеть коллекцию – началась война», – рассказывает директор музея Виктория Нефедова.
