Стоимость коллекции свыше €3 млн. Во Львове открыли музей ретроавтомобилей соучредителя АТБ Виктора Карачуна. Вот пять самых дорогих авто

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

4 хв читання

музей ретромобілів VIK Cars /предоставлено пресс-службой

32 ретрокара стоимостью свыше €3 млн. Во Львове запустили музей VIK Cars с автомобилями из коллекции соучредителя АТБ Виктора Карачуна. Фото предоставлено пресс-службой

С 8 октября во Львове работает музей VIK Cars, в котором представлены 32 раритетных автомобиля соучредителя корпорации АТБ Виктора Карачуна. Самый дорогой экспонат – спорткар Ferrari Dino 1974 года стоимостью почти €400 000. Какие еще авто входят в топ-пятерку и сколько они стоят?

Коллекция ретрокаров соучредителя корпорации АТБ Виктора Карачуна началась с «ЗАЗ Ялта». Выпущенный в 1960-х «Запорожец» Карачуну подарили на день рождения. Так у предпринимателя появилось новое хобби – ретроавтомобили.

Коллекция собиралась годами и впервые была публично представлена ​​осенью 2021-го в музее Old Cars Gallery в Днепре. Тогда она насчитывала 21 автомобиль. «Люди почти не успели увидеть коллекцию – началась война», – рассказывает директор музея Виктория Нефедова.

