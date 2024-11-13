Виходить серіал «Дюна: Пророцтво» від HBO. У шоу – необмежений бюджет і зіркова команда. П'ять цікавих фактів про найдорожчу прем’єру листопада

Події нового серіалу про всесвіт «Дюни» починаються за 10 000 років до історії, розказаної у фільмах Дені Вільньова . У центрі сюжету – орден Бене Ґессерит і його засновниці. Прем’єра «Дюна: Пророцтво» відбудеться 17 листопада. Forbes Ukraine відвідав пресконференцію з його авторами і дізнався, про що серіал «Дюна» та яким буде його бюджет

Секрети ордену Бене Ґессерит. Про що серіал «Дюна: Пророцтво»

Історія серіалу розгортається за 10 000 років до подій, показаних у фільмах «Дюна» Дені Вільньова. Під керівництвом роду Атридів люди здобули перемогу у війні з розумними машинами. Натомість дім Харконеннів отримав статус дезертирів і опинився у вигнанні. Це не влаштовує молоду Валю Харконнен – вона хоче відновити престиж роду.

Амбіції приводять героїню та її сестру Тулу до жіночого ордену Бене Ґессерит, який сформував мережу впливу по всій імперії. Бенеґессеритки професійно відрізняють правду від брехні та працюють радницями при знатних домах.

Cеріал «Дюна: Пророцтво» розповідає про орден Бене Ґессерит і його засновниць. Фото Warner Bros. Pictures

Та в ордену є таємна мета: посадити на імператорський трон лідера, який забезпечить сестринству захист від майбутньої світової загрози. Нею виявляється імператорський солдат із надздібностями Десмонд Харт.

«Я не зустрічала жодного шанувальника «Дюни», який не хотів би знати більше про Бене Ґессерит», – каже шоуранерка серіалу Елісон Шапкер («Загублені», «Видозмінений вуглець»). Сценарій написаний за мотивами трилогії «Великі школи Дюни» Френка Герберта, виданої в 2012–2016 роках.

Серіал пояснює причини ворожнечі між родами Атридів і Харконненів, кульмінація якої показана у фільмах Вільнева, додає виконавчий продюсер шоу Джордан Голдберг. «Для людей, які не дивилися «Дюну», шоу стане хорошим вступом у цей всесвіт», – каже продюсер

В Україні серіал «Дюна: Пророцтво» буде доступний з 16 листопада на платформі Megogo.

«Я не зустрічала жодного шанувальника «Дюни», який не хотів би знати більше про Бене Ґессерит», – каже шоуранерка серіалу Елісон Шапкер. Фото Warner Bros. Pictures

Шоу не мало бюджетних обмежень

«HBO були дуже щедрими», – каже Шапкер про бюджет серіалу, не розкриваючи цифр. «Щоб зняти щось настільки епічне, потрібні ресурси, і ми завжди їх отримували – настільки масштабним HBO і Legendary Television хотіли зробити це шоу», – додає Голдберг.

Порівняно з «Дюною», серіал «Вікінги» не мав бюджету взагалі, жартує виконавець ролі Десмонда Харта і зірка «Вікінгів» Тревіс Фіммел.

Перший сезон «Вікінгів» коштував $40 млн, за даними Entertainment Weekly. Для порівняння, $20 млн коштував кожний епізод одного з найдорожчих шоу HBO «Дім дракона», за інформацією Variety.

«HBO були дуже щедрими», – каже шоуранерка Елісон Шапкер про бюджет серіалу, не розкриваючи цифр. Фото Warner Bros. Pictures

Команда проєкту налічує декілька сотень людей, зазначає Голдберг. Актори провели близько місяця до зйомок у навчальному таборі з хореографами і тренерами з бойових мистецтв.

Зйомки шоу стартували в листопаді 2022 року в Будапешті та Йорданії, завершилися у грудні 2023-го.

Зірковий склад і три режисерські команди

Головні ролі в серіалі виконують британські акторки – лауреатка «Оскара» Емілі Вотсон («Еверест», «Кінгсмен», «Чорнобиль») та Олівія Вільямс («Шосте відчуття», «Корона»). У ролі солдата Десмонда Харта – Тревіс Фіммел, який зіграв скандинавського вождя Рагнара у «Вікінгах».

У ролі солдата Десмонда Харта – Тревіс Фіммел, який зіграв скандинавського вождя Рагнара у «Вікінгах». Фото Warner Bros. Pictures

Над шістьома епізодами шоу працювали три режисери. Серед них – Джон Кемерон, у портфоліо якого декілька сезонів кримінальної драми «Фарґо». Різні режисерські команди знімали декілька епізодів одночасно, щоб прискорити виробництво, розповідає Фіммел.

Для шоу створили детальні декорації

Візуальні ефекти допомогли зробити всесвіт «Дюни» епічним, проте творці серіалу не хотіли надто покладатися на технології, розповідає Голдберг. Команда збудувала близько десяти знімальних майданчиків з декораціями для імператорського палацу, резиденції сестринства і дому Харконеннів.

Серіал «Дюна: Пророцтво» – мікс фентезі та політичного трилера, каже виконавець головної ролі Тревіс Фіммел. Фото Warner Bros. Pictures

Декорації вражають як масштабом, так і дрібними деталями, розповідає виконавиця ролі Тули Олівія Вільямс. «Я заходила на знімальний майданчик і закидала голову, щоб побачити стелю, – каже акторка. – Але якщо відкривала випадкову шухляду на майданчику, там завжди була крихітна деталь: книжки, ручки, печатки з особливими малюнками і символами».

Завдяки такій деталізації творцям шоу вдалося збалансувати спецефекти і зберегти відчуття справжності, додає Шапкер.

Корупція і лідерство. Які теми піднімає серіал

Серіал «Дюна: Пророцтво» – мікс фентезі та політичного трилера, каже Фіммел. «Тут ви знайдете натяки на сучасні проблеми: війну, корупцію, боротьбу за владу – і водночас побачите фантастичні пейзажі, казкові костюми і сімейні драми», – коментує Вільямс.

Головні героїні шоу, сестри Харконнен і керівниці ордену Бене Ґессерит, показують, як виглядає погане лідерство, додає акторка. «Це історія про те, чому не варто управляти людьми через страх, таємниці та маніпуляції», – каже Вільямс.

Ключові теми серіалу «Дюна: Пророцтво» – технологічні загрози, війна та корупція. Фото Warner Bros. Pictures

Тема технологічних загроз одна з ключових у серіалі, додає Шапкер. Людство у всесвіті «Дюни» ледь не було знищене штучним інтелектом – це переростає у технофобію та заборону на розумні технології. «Серіал ставить кілька дуже цікавих запитань, які стосуються нас теперішніх», – підсумовує шоуранерка.