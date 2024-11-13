Выходит сериал «Дюна: Пророчество» от HBO. У шоу неограниченный бюджет и звездная команда. Пять интересных фактов о самой дорогой премьере ноября

События нового сериала о вселенной «Дюны» начинаются за 10 000 лет до истории, рассказанной в фильмах Дэнни Вильнева . В центре сюжета – орден Бене Гессерит и его основательницы. Премьера «Дюна: Пророчество» состоится 17 ноября. Forbes Ukraine посетил пресс-конференцию с его авторами и узнал, о чем сериал «Дюна» и каков его бюджет.

Секреты ордена Бене Гессерит. О чем сериал «Дюна: Пророчество»

История сериала разворачивается за 10 000 лет до событий, показанных в фильмах «Дюна» Дени Вильнева. Под руководством рода Атридов люди одержали победу в войне с умными машинами. Дом Харконенн получил статус дезертиров и оказался в изгнании. Это не устраивает молодую Валю Харконнен – она хочет восстановить престиж рода.

Амбиции приводят героиню и ее сестру Тулу в женский орден Бене Гессерит, который сформировал сеть влияния по всей империи. Бенегесеритки профессионально отличают правду от лжи и работают советницами при знатных домах.

Сериал «Дюна: Пророчество» рассказывает об ордене Бене Гессерит и его основательницах. Фото Warner Bros. Pictures

Но у ордена есть тайная цель: посадить на императорский трон лидера, который обеспечит сестринству защиту от будущей мировой угрозы. Ею оказывается императорский солдат со сверхспособностями Десмонд Харт.

«Я не встречала ни одного поклонника «Дюны», который не хотел бы знать больше о Бене Гессерит», – говорит шоураннер сериала Элисон Шапкер («Затерянные», «Измененный углерод»). Сценарий написан по мотивам трилогии «Великие школы Дюны» Фрэнка Герберта, изданной в 2012–2016 годах.

Сериал объясняет причины вражды между родами Атридов и Харконнен, кульминация которой показана в фильмах Вильнева, добавляет исполнительный продюсер шоу Джордан Голдберг. «Для людей, которые не смотрели «Дюну», шоу станет хорошим вступлением в эту вселенную», – говорит продюсер

В Украине сериал «Дюна: Пророчество» будет доступен с 18 ноября на платформе Megogo.

«Я не встречала ни одного поклонника «Дюны», который не хотел бы знать больше о Бене Гессерит», – говорит шоуранерша сериала Элисон Шапкер. Фото Warner Bros. Pictures

Шоу не имело бюджетных ограничений

«HBO были очень щедрыми», – говорит Шапкер о бюджете сериала, не раскрывая цифр. «Чтобы снять что-то столь эпическое, нужные ресурсы, и мы всегда их получали – столь масштабным HBO и Legendary Television хотели сделать это шоу», – добавляет Голдберг.

По сравнению с «Дюной» сериал «Викинги» не имел бюджета вообще, шутит исполнитель роли Десмонда Харта и звезда «Викингов» Тревис Фиммел.

Первый сезон «Викингов» стоил $40 млн, по данным Entertainment Weekly. Для сравнения: $20 млн стоил каждый эпизод одного из самых дорогих шоу HBO «Дом дракона», по информации Variety.

«HBO были очень щедрыми», – говорит шоуранерша Элисон Шапкер о бюджете сериала, не раскрывая цифр. Фото Warner Bros. Pictures

Команда проекта насчитывает несколько сотен человек, отмечает Голдберг. Актеры провели около месяца до съемок в учебном лагере с хореографами и тренерами по боевым искусствам.

Съемки шоу стартовали в ноябре 2022 года в Будапеште и Иордании, завершились в декабре 2023 года.

Звездный состав и три режиссерские команды

Главные роли в сериале исполняют британские актрисы – лауреат «Оскара» Эмили Уотсон («Эверест», «Кингсмен», «Чернобыль») и Оливия Уильямс («Шестое чувство», «Корона»). В роли солдата Десмонда Харта – Тревис Фиммел, сыгравший скандинавского вождя Рагнара в Викингах.

В роли солдата Десмонда Харта – Тревис Фиммел, сыгравший скандинавского вождя Рагнара в Викингах. Фото Warner Bros. Pictures

Над шестью эпизодами шоу работали три режиссера. Среди них – Джон Кэмерон, в портфолио которого несколько сезонов криминальной драмы «Фарго». Разные режиссерские команды снимали несколько эпизодов одновременно, чтобы ускорить производство, рассказывает Фиммел.

Для шоу создали детальные декорации

Визуальные эффекты помогли сделать вселенную «Дюны» эпической, однако создатели сериала не хотели слишком полагаться на технологии, рассказывает Голдберг. Команда выстроила около десяти съемочных площадок с декорациями для императорского дворца, резиденции сестринства и дома Харконнен.

Сериал «Дюна: Пророчество» – микс фэнтези и политического триллера, говорит исполнитель главной роли Тревис Фиммел. Фото Warner Bros. Pictures

Декорации поражают как масштабом, так и мельчайшими деталями, рассказывает исполнительница роли Тулы Оливия Уильямс. «Я заходила на съемочную площадку и запрокидывала голову, чтобы увидеть потолок, – говорит актриса. – Но если открывала случайный ящик на площадке, там всегда была крохотная деталь: книги, ручки, печати с особыми рисунками и символами».

Благодаря такой детализации создателям шоу удалось сбалансировать спецэффекты и сохранить ощущение подлинности, добавляет Шапкер.

Коррупция и лидерство. Какие темы поднимает сериал

Сериал «Дюна: Пророчество» – микс фэнтези и политического триллера, говорит Фиммел. «Здесь вы найдете намеки на современные проблемы: войну, коррупцию, борьбу за власть и в то же время увидите фантастические пейзажи, сказочные костюмы и семейные драмы», – комментирует Уильямс.

Главные героини шоу, сестры Харконнен и руководительницы ордена Бене Гессерит показывают, как выглядит плохое лидерство, добавляет актриса. «Это история о том, почему не стоит управлять людьми посредством страха, тайн и манипуляций», – говорит Уильямс.

Ключевые темы сериала "Дюна: Пророчество" — технологические угрозы, война и коррупция. Фото Warner Bros. Pictures

Тема технологических угроз одна из ключевых в сериале, добавляет Шапкер. Человечество во вселенной «Дюны» едва не было уничтожено искусственным интеллектом – это перерастает в технофобию и запрет на разумные технологии. «Сериал задает несколько очень интересных вопросов, касающихся нас нынешних», – заключает шоураннер.