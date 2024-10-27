Слабкі сторони Стіва Джобса, історія найбільшої фінансової афери і життя молодого Трампа. 30 найкращих фільмів і серіалів про гроші та бізнес

Фільми та серіали про бізнес – залаштунки відомих компаній від Apple до McDonald’s, реальні історії успіху і провалів, екранізації найбільших фінансових афер – у гіді від Forbes. Якість підтверджена критиками і глядачами: у добірці – фільми і серіали, що мають оцінки від 7 балів на IMDb і від 70% на Rotten Tomatoes