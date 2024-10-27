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Слабкі сторони Стіва Джобса, історія найбільшої фінансової афери і життя молодого Трампа. 30 найкращих фільмів і серіалів про гроші та бізнес

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

16 хв читання

кращі фільми і серіали про бізнес /колаж Анастасія Решетнік

У добірці – найкращі фільми і серіали про бізнес, що мають оцінки від 7 балів на IMDb і від 70% на Rotten Tomatoes. Фото колаж Анастасія Решетнік

Фільми та серіали про бізнес – залаштунки відомих компаній від Apple до McDonald’s, реальні історії успіху і провалів, екранізації найбільших фінансових афер – у гіді від Forbes. Якість підтверджена критиками і глядачами: у добірці – фільми і серіали, що мають оцінки від 7 балів на IMDb і від 70% на Rotten Tomatoes

Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Оформлюйте передзамовлення та будьте першими, хто отримає два журнали за ціною одного! 

Зміст

  1. Історії відомих компаній
  2. Біографічні фільми про підприємців
  3. Фікшн
  4. Серіали

Історії відомих компаній

«Пірати Кремнієвої долини»

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В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

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