Слабкі сторони Стіва Джобса, історія найбільшої фінансової афери і життя молодого Трампа. 30 найкращих фільмів і серіалів про гроші та бізнес

Фільми та серіали про бізнес – залаштунки відомих компаній від Apple до McDonald’s, реальні історії успіху і провалів, екранізації найбільших фінансових афер – у гіді від Forbes. Якість підтверджена критиками і глядачами: у добірці – фільми і серіали, що мають оцінки від 7 балів на IMDb і від 70% на Rotten Tomatoes
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Зміст
Історії відомих компаній
«Пірати Кремнієвої долини»
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