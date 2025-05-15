Вишиванки на $4 млн. Etnodim зріс у шість разів за пʼять років. Як один із найбільших брендів етнічного одягу буде утримувати темп?

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Вишиті сорочки Etnodim носять Володимир Зеленський, Юлія Свириденко, Лєра Бородіна та Ярослава Гресь. За пʼять років виторг Etnodim зріс вшестеро. Завдяки чому компанія Андрія Черухи виграє конкуренцію на дуже щільному ринку етнічного одягу?
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