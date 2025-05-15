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Вишиванки на $4 млн. Etnodim зріс у шість разів за пʼять років. Як один із найбільших брендів етнічного одягу буде утримувати темп?

Тома Міроненко
Тома Міроненко
Forbes

4 хв читання

Вишиванки бренду Etnodim /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Etnodim – можливо, найвідоміший бренд вишиванок в Україні. Його виторг сягнув $4 млн. Куди зростати далі? У власника компанії Андрія Черухи є план Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

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Вишиті сорочки Etnodim носять Володимир Зеленський, Юлія Свириденко, Лєра Бородіна та Ярослава Гресь. За пʼять років виторг Etnodim зріс вшестеро. Завдяки чому компанія Андрія Черухи виграє конкуренцію на дуже щільному ринку етнічного одягу?

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