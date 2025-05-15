Вышиванки на $4 млн. Etnodim вырос в шесть раз за пять лет. Как один из самых больших брендов этнической одежды будет удерживать темп?

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Вышитые рубашки Etnodim носят Владимир Зеленский, Юлия Свириденко, Лера Бородина и Ярослава Гресь. За пять лет выручка Etnodim выросла в шесть раз. За счет чего компания Андрея Черухи выигрывает конкуренцию на очень плотном рынке этнической одежды?
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