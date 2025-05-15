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Вышиванки на $4 млн. Etnodim вырос в шесть раз за пять лет. Как один из самых больших брендов этнической одежды будет удерживать темп?

Тома Мироненко
Тома Мироненко
Forbes

4 хв читання

Вишиванки бренду Etnodim /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Etnodim – возможно, самый известный бренд вышиванок в Украине. Его выручка достигла $4 млн. Куда расти дальше? У владельца компании Андрея Черухи есть план Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

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Вышитые рубашки Etnodim носят Владимир Зеленский, Юлия Свириденко, Лера Бородина и Ярослава Гресь. За пять лет выручка Etnodim выросла в шесть раз. За счет чего компания Андрея Черухи выигрывает конкуренцию на очень плотном рынке этнической одежды?

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