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Колишній радник Офісу президента і блогер Олексій Арестович може втратити доступ до української аудиторії в YouTube та інших соцмережах. Зате продовжить вести семінари з особистісного зростання. Що буде із бізнесом Арестовича, який приносив йому десятки тисяч доларів щомісяця?
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