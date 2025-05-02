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«Далі тільки з VPN». YouTube і соцмережі Олексія Арестовича можуть заблокувати в Україні через санкції. Як це вплине на його бізнес?

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

4 хв читання

YouTube Арестовича під санкціями /колаж Стася Савеленко

Станом на початок травня 2025-го в Олексія Арестовича 1,9 млн підписників у YouTube. Що буде з каналом? Фото колаж Стася Савеленко

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Колишній радник Офісу президента і блогер Олексій Арестович може втратити доступ до української аудиторії в YouTube та інших соцмережах. Зате продовжить вести семінари з особистісного зростання. Що буде із бізнесом Арестовича, який приносив йому десятки тисяч доларів щомісяця?

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