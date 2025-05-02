Колишній радник Офісу президента і блогер Олексій Арестович може втратити доступ до української аудиторії в YouTube та інших соцмережах. Зате продовжить вести семінари з особистісного зростання. Що буде із бізнесом Арестовича, який приносив йому десятки тисяч доларів щомісяця?