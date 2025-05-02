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Бывший советник Офиса президента и блогер Алексей Арестович может потерять доступ к украинской аудитории в YouTube и в других соцсетях. Зато продолжит вести семинары по личностному росту.
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